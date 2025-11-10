Саркози назвал жизнь в тюрьме суровым испытанием

Экс-президент Франции Николя Саркози поделился подробностями о трудностях тюремного быта. С соответствующим заявлением политик выступил во время слушаний в Апелляционном суде, о чём проинформировала газета Le Figaro.

«Это суровое испытание», – сказал он.

Саркози выразил мысль, что не мог представить себя 70-летнего за решёткой. Экс-президент указал на глубокий психический след, который оставляет тюремное заключение у любого человека. Известно, что сидельцы издевались над ним во время совместного пребывания в местах лишения свободы. Саркози был настолько напуган, что ел одни йогурты, чтобы исключить риск злоумышленной порчи его пищи.

Политик подчеркнул, что, несмотря на всю тяжесть переносимых лишений, трёхнедельное пребывание в тюрьме Сантэ не заставит его изменить свою позицию по существу предъявленных обвинений.

Напомним, сегодня суд Парижа удовлетворил просьбу защиты Николя Саркози, постановив освободить его из тюрьмы под судебный контроль. Экс-президент Франции провёл за решёткой 20 дней. В конце сентября он был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании своей предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. Его приговорили к пяти годам тюрьмы.