Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина рассказала о качествах, которыми должен обладать спортсмен, чтобы стать героем спорта. Своим мнением она поделилась после концерта III Всероссийской премии «Мы верим твёрдо в героев спорта» в Москве.

Хоркина перечислила качества, которыми должен обладать настоящий герой спорта. Видео © Life.ru

По словам Хоркиной, чтобы стать настоящим героем спортсмен должен обладать преданностью, любовью, дисциплиной, самоотверженностью и мужеством. В качестве примера она привела спортсменов-фронтовиков, которые внесли огромный вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне.

Одним из выдающихся спортсменов-фронтовиков Хоркина назвала советского гимнаста Виктора Чукарина, который участвовал в боевых действиях, получил ранение и контузию, прошёл через концлагерь, а после возвращения на Родину возобновил спортивную карьеру, став абсолютным чемпионом Олимпийских игр и чемпионом мира. На вопрос о том, считает ли Хоркина себя героем она ответила отрицательно.

«Я хочу стать героем. Просто я думаю, что мне надо много всего сделать, чтобы приблизиться к этому званию», — заявила спортсменка.

Также в ходе интервью Хоркина ответила на вопрос о том, как ей удаётся поддерживать хорошую физическую форму. По её словам, весь секрет заключается в любви к спорту.

Ранее легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер подчеркнула, что участие детей в спортивных и творческих проектах, таких как премия «Мы верим твёрдо в героев спорта», является одним из главных сигналов того, что за ними стоит будущее России. По её словам, ребята верят в спорт, здоровье и в то, что именно в нашей стране они находят вдохновение.