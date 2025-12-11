Путин в Индии
10 декабря, 21:14

Лариса Долина засветилась в киноленте под песню Инстасамки «За деньги — да»

Обложка © VK / Лариса Долина

Телеканал ТНТ устроил премьерный показ новогодней картины с участием Ларисы Долиной, несмотря на скандал с квартирой. Показ прошёл в столичном кинотеатре «Октябрь», сообщает РБК.

Над зрителями рассыпались фальшивые купюры во время эпизода под песню «За деньги — да». Ранее СМИ писали, что Долину начали убирать из праздничных телепрограмм из-за ситуации с недвижимостью. Отмечалось, что это коснулось и уже готовых выпусков.

Долина отказалась комментировать ситуацию с квартирой и тайным дворцом

Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что гонорары певицы за выступления на корпоративах остались прежними, несмотря на скандал с квартирой. По его словам, никаких изменений в графике или ценовом формате выступлений не было, нет и не будет. Пудовкин отказался называть точные суммы гонораров, но отметил, что заработков на частных вечеринках в размере 4,5–5 млн рублей у Долиной никогда не было.

