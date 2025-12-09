Директор Долиной заявил, что скандал не отразился на гонорарах певицы

Гонорары певицы Ларисы Долиной за выступления на корпоративах остались прежними, несмотря на скандал с квартирой. Об этом заявил директор артистки Сергей Пудовкин, опровергая сообщения СМИ.

По его словам, никаких изменений в графике или ценовом формате выступлений не было, нет и не будет. При этом в разговоре с NEWS.ru Пудовкин отказался называть точные суммы гонораров, но отметил, что заработков на частных вечеринках в размере 4,5–5 млн рублей у Долиной никогда не было.

Однако, как отмечает издание, именно такая цена сейчас фигурирует в прайс-листах концертных агентств-посредников. Директор подчеркнул, что артистка работает по своим стандартным расценкам, несмотря на активизировавшиеся вокруг неё спекуляции в прессе.

Всё началось летом 2024 года, когда Лариса Долина под воздействием мошенников продала свою квартиру, а затем через суд вернула её себе. В результате покупательница, Полина Лурье, осталась и без жилья, и без денег, несмотря на то, что дело дошло до Верховного суда. Этот прецедент породил на рынке так называемый «эффект Долиной», когда продавцы начали массово аннулировать сделки под аналогичным предлогом. После общественного резонанса певице пришлось дать публичное обязательство возвратить Лурье деньги.