Правительство Великобритании, официально сообщив о гибели своего военнослужащего на Украине, впервые подтвердило факт присутствия в ВСУ бойцов парашютно-десантных подразделений. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее в российских силовых ведомствах заявляли, что погибшим является капрал парашютно-десантного полка Джордж Хули. Как отмечалось, принадлежность военного к конкретному батальону не раскрывается. Данный полк представляет собой воздушно-десантное пехотное формирование британской армии, основное место дислокации которого находится в Колчестере.

«Великобритания ранее признавала, что в стране (на Украине. — Прим. Life.ru) находится «небольшое количество» военнослужащих, которые в основном обеспечивают безопасность британского дипломатического присутствия и поддерживают Вооружённые силы Украины. Ранее правительство не сообщало о присутствии на Украине десантников», — говорится в заявлении телеканала.

Министерство обороны Соединённого Королевства во вторник распространило заявление о смерти своего военнослужащего в ходе наблюдения за испытаниями украинского вооружения. По данным газеты Sun, инцидент со средством противовоздушной обороны, в котором погиб британец, унёс жизни как минимум ещё четырёх украинских военных. Издание, ссылаясь на источники, также указывает, что Хули служил в группе обеспечения британских сил специального назначения, а его задачей на Украине было тестирование ЗРК.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что французских наёмников, направляемых на Украину, ожидает «горячий приём» от российских ударных комплексов, но перехватить их на границе будет практически невозможно. Он пояснил, что контрактники прибывают небольшими партиями и через разные таможенные переходы — румынский, польский, а иногда и поодиночке. Это, по его словам, делает бессмысленной стратегию перехвата на подступах к Украине.