10 декабря, 21:25

Трамп заявил, что Зеленский должен быть реалистом в вопросе конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп призвал главаря киевского режима Владимира Зеленского смотреть на ситуацию с украинским конфликтом реалистично. Об этом республиканец заявил в ходе общения с журналистами, трансляция ведётся Белым домом в соцсети X.

«Я думаю ему нужно быть реалистом», — сказал Трамп.

А ранее французский президент Эмманюэль Макрон провёл серию звонков, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине. Среди его собеседников был Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Суммарное время, затраченное на разговоры, составило 40 минут.

