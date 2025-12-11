Президент Эстонии Карис: Я повзрослел и перестал терпеть требования глупцов

Эстонский президент Алар Карис в своих соцсетях разместил пост о том, что он повзрослел и больше не намерен терпеть требования, предъявляемые глупцами. Это произошло на следующий день после того, как посол Эстонии в Казахстане покинул должность вскоре после государственного визита. В публикации глава государства привёл отрывок из текста португальского писателя Жозе Микарда Тейшейры.

«Я вдруг стал взрослым. Я больше не терплю определённых вещей. Не потому, что я самодовольный, а просто потому, что в жизни я пришёл к тому моменту, когда не хочу больше тратить время на то, что меня раздражает или причиняет боль. Я больше не терплю лишних требований, выдвигаемых глупцами. Исчезло желание угождать тем, кому я не нравлюсь. И нет причин улыбаться тем, кто не хочет улыбаться мне», — написал Карис.

Советник по коммуникациям Ханнес Гамбург подтвердил изданию ERR, что текст был размещён самим Карисом и опубликован в личном аккаунте, а не в официальном. Кроме того, пост размещён с настройкой «только для друзей». В администрации при этом отказались пояснять, кого затрагивает упоминание о «глупцах».

Депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин заявил, что опубликованное президентом сообщение воспринимается как реакция на критику, звучащую в его адрес из-за отказов провозглашать ряд спорных законов.

