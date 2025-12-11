Иммунолог предупредил об опасной связи между обезболивающими и астмой

11 декабря отмечается День борьбы с астмой. Специально для Life.ru врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как приём распространённых обезболивающих препаратов приводит к появлению астмы.

«Первоначально, реакция в виде астмы на нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как обезболивающие, связана с генетической предрасположенностью. У людей при приёме НПВП развивается комплекс симптомов, известный как аспириновая триада. Это включает тяжёлую, плохо контролируемую бронхиальную астму, хронический полипоз носа (хронический риносинусит с полипами) и непереносимость НПВП, вызывающую приступы удушья, заложенность носа и кожные реакции — крапивницу или отёк Квинке», — предупреждает эксперт.

По словам специалиста, у этих пациентов нет аллергии в классическом понимании — не вырабатывается иммуноглобулин Е или другие аллергические антитела. Всё связано с особенностями обмена веществ: препараты нарушают цикл арахидоновой кислоты, вызывая резкий выброс воспалительных веществ, которые должны подавлять воспаление, но у таких людей случается его противоположная реакция — усиление воспаления, парадоксальный эффект.

Согласно международной классификации болезней, данный синдром выделен как отдельное заболевание — «Нестероидный противовоспалительный препарат-индуцированная респираторная болезнь». Чаще всего симптомы появляются у взрослых в возрасте 30-40 лет, у женщин чуть чаще, чем у мужчин. У пациентов с астмой аспириновая триада встречается примерно у 10-15%, а при наличии полипов в носу — у более трети. Владимир Болибок Врач аллерголог-иммунолог

Диагностика включает консультацию у пульмонолога, ЛОРа и аллерголога. Проводится КТ придаточных пазух, а также провокационный тест с аспирином — очень опасная процедура, выполняемая только в стационаре с возможностью реанимации. В результате, таким пациентам назначается пожизненный запрет на использование НПВП, включая аспирин, ибупрофен, диклофенак, нимесулид, кеторолак и другие. Также запрещены комбинированные препараты, содержащие НПВП, поскольку даже их небольшие дозы могут спровоцировать обострение симптомов.

Лечение требует исключения этих медикаментов и поиска альтернативных вариантов, но и иные препараты следует применять с осторожностью, поскольку реакция у некоторых всё же сохраняется. Основной фактор — это их обмен веществ, выражающаяся в биохимической непереносимости к НПВП, вызывающей парадоксальную реакцию.

«Астма действительно может развиться из-за приёма противовоспалительных препаратов, поэтому необходимо очень внимательно относиться к тому, что вы принимаете», — заключил собеседник Life.ru.

11 декабря по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. По последним данным, этой болезнью страдает около 350 миллионов жителей планеты. Среди них есть и знаменитости, подробнее — в материале Life.ru.