Бывшего президента Боливии Луиса Арсе арестовали в Ла-Пасе

Бывший президент Боливии Луис Арсе был задержан в районе Сокопачи в Ла-Пасе и доставлен в местное отделение полиции. Об этом сообщила Мария Нела Прада, ранее занимавшая должность министра в администрации главы государства.

Что именно стало основанием для ареста, власти пока не объяснили. Агентство EFE напоминает, что в отношении Арсе открыты несколько производств. Одно из них связано с заявлением бывшей сотрудницы, утверждающей, что он оставил её после того, как она забеременела. Также продолжается расследование по Фонду развития коренных народов — делу времён, когда Арсе руководил экономическим блоком при Эво Моралесе.

Прада назвала действия силовиков злоупотреблением и заявила, что Арсе не получил официального вызова на допрос. В Боливии действует правило, по которому бывшие высокопоставленные чиновники должны оставаться в стране в течение трёх месяцев после окончания полномочий, чтобы ответить на запросы следственных органов.

Полномочия Арсе завершились 8 ноября прошлого года. На протяжении последних месяцев он уверял, что не собирается покидать Боливию и планировал вернуться к преподаванию. Правительство, полиция и прокуратура пока не сделали никаких комментариев по поводу задержания.

Ранее бывшему президенту Боливии Эво Моралесу предъявили обвинения в совершении тяжкого преступления, связанного с торговлей людьми при отягчающих обстоятельствах. По словам прокурора, вместе с экс-президентом по делу проходит мать потерпевшей, которая также подозревается в причастности к противоправной деятельности. Прокуроры раскрыли, что потерпевшими по делу являются несовершеннолетняя на момент преступления девушка и её малолетний ребёнок.