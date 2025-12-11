Доктор Мясников: Россиян могут перевести на удалёнку из-за гонконгского гриппа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mariakray
Россиян могут перевести на удалённую работу, если число заболевших гонконгским гриппом резко возрастёт. Об этом НСН рассказал врач Александр Мясников. Однако на данный момент подобное не прогнозируется.
«Что касается «удалёнки», у нас всё могут ввести. Но я не уверен, что это оправданная мера. Если будет серьёзная пандемия, такая мера возможна. Но сейчас мы такого не прогнозируем», — заявил Мясников.
По его словам, гонконгский грипп связан со штаммом A/H3N2, и сейчас в стране чаще всего выявляют его современные варианты. Вирусы типа A в целом доминируют в текущем сезоне и формируют основную картину заболеваемости.
Напомним, депутат Госдумы Алексей Куринный ранее призвал временно перевести россиян на удалёнку в связи с эпидемическим подъёмом гриппа в регионах. Однако не всегда работодатели приветствуют подобное решение. Кроме того, по словам парламентария, не во всех регионах сейчас наблюдается эпидемический подъём. Он отметил, что «если есть возможность, то лучше отсидеться дома».
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.