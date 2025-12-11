Расчёты ПВО сбили десятый за ночь БПЛА, атаковавший Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Десятый за ночь беспилотный летательный аппарат, атаковавший Москву, был сбит силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что два пассажирских лайнера авиакомпаний flydubai и Pobeda не могут приземлиться во Владимирской области из-за атаки украинских беспилотников по Московской области и кружат в районе города Гусь-Хрустальный. Во Внуково сохраняется спокойная обстановка, однако все посадочные места заняты, часть пассажиров ожидает свои рейсы на полу. В Шереметьево, Внуково и Домодедово задержано более 50 рейсов.
