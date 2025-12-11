Расчёты ПВО сбили десятый за ночь БПЛА, атаковавший Москву

Ранее сообщалось, что два пассажирских лайнера авиакомпаний flydubai и Pobeda не могут приземлиться во Владимирской области из-за атаки украинских беспилотников по Московской области и кружат в районе города Гусь-Хрустальный. Во Внуково сохраняется спокойная обстановка, однако все посадочные места заняты, часть пассажиров ожидает свои рейсы на полу. В Шереметьево, Внуково и Домодедово задержано более 50 рейсов.