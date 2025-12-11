Путин в Индии
10 декабря, 23:53

В США загорелось здание, в котором могли храниться обломки НЛО

На территории авиацентра в Розуэлле (штат Нью-Мексико) утром 5 декабря вспыхнул пожар, охвативший одно из обслуживающих зданий рядом с ангаром № 84. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В США загорелось здание, в котором могли храниться обломки НЛО. Видео © X / Kristy Tallman

Постройка расположена у объекта, который десятилетиями связывают с историей о предполагаемых обломках НЛО, обнаруженных неподалёку в 1947 году. Пожарные взяли пламя под контроль спустя два часа. Данных о пострадавших нет.

На Reddit несколько пользователей прокомментировали произошедшее. Один написал, что «они уничтожают улики». Другой высказал похожее мнение: «Скорее всего, они хранили тела инопланетян в этом ангаре более 80 лет, но когда вышел документальный фильм, они подумали: «Ладно, ребята, теперь все знают. Пора всё сжечь и смыться».

В США раскрыли тайну Джорджа Буша-старшего о контакте с НЛО в Нью-Мексико в 1964 году
В США раскрыли тайну Джорджа Буша-старшего о контакте с НЛО в Нью-Мексико в 1964 году

Ранее стало известно, что американскому президенту Дональду Трампу докладывали об НЛО и гибридах инопланетян с людьми. Как сообщил бывший сотрудник спецслужб, республиканец владел всей тайной информацией об НЛО, включая данные о разбившихся кораблях. Он считает, что, раскрыв эти данные, Трамп способен получить беспрецедентное мировое влияние.

Обложка © X / Kristy Tallman

