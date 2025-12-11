Life.ru узнал, что делать, если на корпоративе к вам пристаёт женатый коллега

Корпоратив — это деловое мероприятие. Там мы выступаем не в качестве просто людей, мужчин и женщин с какими-то возрастными признаками, а в качестве специалистов, несмотря на пониженный градус формальности. Эксперт по этикету Надежда Коломацкая рассказала Life.ru, как на корпоративе отказать проявляющему знаки внимания женатому коллеге.

«Зачастую на корпоративе бывает такое, что вам оказывает знаки внимания коллега, возможно, даже находящийся в браке. Будьте чёткими и однозначными. Здесь действуют правила профессионального этикета и соблюдения личных границ. Домогательство в любой форме, тем более от женатого человека, абсолютно неприемлемо», — считает специалист.

Улыбки, кокетство, опущенные глаза, игра телом говорят о том, что вы не против продолжить эту игру. Поэтому скажите короткое «нет, мне это некомфортно, пожалуйста, прекратите. Я не заинтересована в таком общении. Давайте поговорим о работе, если это уместно». Избегайте фраз вроде «может быть, посмотрим» и смеха. Говорите спокойно, но твёрдо, без агрессии, но не допускайте извиняющегося тона, отмечает собеседница Life.ru.

Невербально отстранитесь физически, увеличьте дистанцию. Избегайте прямого взгляда, если чувствуете дискомфорт, или, наоборот, посмотрите прямо в глаза, показывая свои чёткие намерения не продолжать эту игру. Не оправдывайтесь и не объясняйте. Вы не обязаны вообще объяснять, почему нет. «Нет» — это законченное предложение, точка. Немедленно смените тему или уйдите. Скажите: «Извините, мне нужно подойти к другому коллеге» или «Мне нужно на минуту выйти». Надежда Коломацкая Эксперт по этикету

Также можно присоединиться к группе коллег и начать разговор с кем-то другим. Отойти в дамскую комнату или к барной стойке, если она есть. Если вы видите, что человек пытается увести вас в сторону или остаться с вами наедине, активно избегайте этого. Всегда старайтесь быть в поле зрения других людей, чтобы при необходимости обратиться за помощью.

«Как вести себя после корпоратива? Запишите детали. Если произошла какая-то, на ваш взгляд, провокационная история, зафиксируйте её. В случае каких-то разбирательств вам пригодится эта информация. Осознайте свои чувства, позвольте себе почувствовать гнев, раздражение, смущение или страх. Это нормально, что вам некомфортно от поведения другого человека. Поделитесь с доверенным лицом, поговорите с другом, партнёром или близким человеком, которому доверяете. Это может помочь вам получить эмоциональную поддержку», — заключает эксперт.

