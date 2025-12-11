В официальный реестр критически важной инфраструктуры на Украине было включено около трёх тысяч бань, ресторанов и рынков. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В интервью радиостанции NV он пояснил, что в данный перечень входит более пяти тысяч предприятий, однако почти три тысячи из них, по его мнению, попали туда без достаточных оснований. Омельченко предположил, что это могло произойти из-за связей местных властей с отдельными предпринимателями.

По его словам, в список были внесены такие объекты, как бани, сауны, рестораны и рынки, которые не относятся к критической инфраструктуре. Эксперт отметил, что эти предприятия не только продолжают бесперебойно потреблять электроэнергию, но и освобождены от её оплаты в рамках предоставленных льгот.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год. В нём зафиксирован дефицит в 45 миллиардов долларов, что составляет 1,9 триллиона гривен. Документ, одобренный Верховной радой 3 декабря, предусматривает доходы в 2,9 триллиона гривен и расходы почти 4,97 триллиона гривен. Дефицит составит около двух триллионов гривен, что соответствует примерно 18,4 % ВВП.