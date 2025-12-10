Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год. В нём зафиксирован дефицит в 45 миллиардов долларов, что составляет 1,9 триллиона гривен. Об этом следует из данных Верховной рады.

Документ, одобренный Верховной радой 3 декабря, предусматривает доходы в 2,9 триллиона гривен и расходы почти 4,97 триллиона гривен. Дефицит составит около двух триллионов гривен, что соответствует примерно 18,4 % ВВП.

Ранее депутат Верховной рады Юлия Клименко заявила, что на Украине впервые за последние годы отсутствует ясность относительно источников финансирования дефицита государственного бюджета на 2026 год. Она пояснила, что даже гипотетическое получение репарационного кредита не решит проблему в начале года, так его перевод запланирован не раньше июля.