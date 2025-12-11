В Саффолке обнаружен древнейший костёр возрастом 400 тысяч лет

В графстве Саффолк учёные обнаружили следы костра, разведённого около 400 тысяч лет назад — это делает находку старейшей среди известных археологам. Ранее считалось, что подобные очаги появились значительно позже. Об этом говорится в статье журнала Nature.

«Здесь мы представляем доказательства разведения огня на засыпанной поверхности земли возрастом 400 000 лет в Барнхэме (Великобритания), где были найдены нагретые отложения и расколотые огнём кремневые ручные топоры, а также два фрагмента пирита — минерала, который в более поздние периоды использовался для получения искр с помощью кремня», — говорится в статье.

Геологический анализ показал, что пирит на территории находки встречается редко, что свидетельствует о намеренном использовании его древними людьми для разжигания огня. Отмечается, что разведение костра позволяло готовить пищу по требованию, делало её легче усвояемой, обеспечивало больше энергии и, вероятно, сыграло решающую роль в развитии мозга предков человека.

А ранее в Греции обнаружили неординарное захоронение знатной женщины VII века до нашей эры, на голове которой находилась перевёрнутая ритуальная диадема. Раскопки велись в Беотии, где учёные обнаружили захоронения архаического и классического периодов. Центральной находкой стала могила женщины 20–30 лет. На её голове находилась богато украшенная бронзовая диадема. Перевёрнутая корона могла символизировать отречение или падение монарха. Погребение относится к переходной эпохе, когда традиционная монархия уступала место олигархии.