Трамп сообщил, что США могут принять участие во встрече в Европе по Украине

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о возможном участии Вашингтона в переговорном процессе по Украине уже в предстоящие выходные. По его словам, европейские партнёры США проявили инициативу о проведении такой встречи на европейской территории для рассмотрения путей урегулирования конфликта.

Американский президент отметил, что окончательное решение об участии Вашингтона будет принято после получения Вашингтоном определённых ответов, подчеркнув нежелание тратить время впустую. Трамп уточнил, что администрация хочет получить некоторую информацию до того, как отправится на переговоры, не раскрывая конкретных деталей запроса.

Отвечая на вопрос о возможных участниках, Трамп указал, что встреча может пройти с участием главаря киевского режима Владимира Зеленского и представителей США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его переговоры с европейскими лидерами по вопросу Украины носили резкий и жёсткий характер. Республиканец отметил, что провёл напряжённый разговор с лидерами так называемой «евротройки», в которую входят Великобритания, Германия и Франция. По словам хозяина Белого дома, обсуждение велось в весьма категоричных выражениях.