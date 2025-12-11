Алексей Учитель представил дочь от молодой возлюбленной общественности

74-летний режиссёр Алексей Учитель впервые вышел в свет с дочерью Ниной и её матерью — 28-летней Софьей Мелединой. Семья появилась на премьере анимационного спецвыпуска «Три Кота: Путешествие во времени», сообщает Леди Mail.

Пара, редко появляющаяся на публике, выбрала для мероприятия неофициальный стиль. Особое внимание привлекла дочь режиссёра, появившаяся в короне. Учитель и Меледина познакомились во ВГИКе, где она была студенткой, а он её наставником. Их отношения переросли в романтические. В 2021 году у пары родилась дочь.

