11 декабря, 01:53

Алексей Учитель представил дочь от молодой возлюбленной общественности

Обложка © Telegram / Sarafannoe Radio

74-летний режиссёр Алексей Учитель впервые вышел в свет с дочерью Ниной и её матерью — 28-летней Софьей Мелединой. Семья появилась на премьере анимационного спецвыпуска «Три Кота: Путешествие во времени», сообщает Леди Mail.

Пара, редко появляющаяся на публике, выбрала для мероприятия неофициальный стиль. Особое внимание привлекла дочь режиссёра, появившаяся в короне. Учитель и Меледина познакомились во ВГИКе, где она была студенткой, а он её наставником. Их отношения переросли в романтические. В 2021 году у пары родилась дочь.

Раскрыт список самых дорогих звёзд на новогодние выступления

Ранее сообщалось, что дочь певца Филиппа Киркорова заметно повзрослела за прошедший год. Об этом рассказал сам артист, удивляясь тому, что уже в 14 лет Алла-Виктория ведёт с ним интеллектуальные беседы. Киркоров отметил, что дочь успешно преодолела сложный переходный возраст. Певец также восхитился интеллектуальным уровнем взрослой дочери, назвав её умной, разумной и интересной собеседницей.

Антон Голыбин
