Магнитная буря уровня G2.3 произошла на Земле после выброса плазмы с Солнца

Один из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7–8 декабря, вызвал на Земле магнитную бурю уровня G2.3. Такой информацией делится лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По словам учёных, прибытие этого выброса к нашей планете оказалось довольно неожиданным.

«На данный момент наблюдается бурная реакция магнитосферы. Сформировался, как это почти всегда бывает при таких импульсных событиях, яркий полярный овал. Его край ещё находится над северо-западными регионами России, но основная часть, к сожалению, уже ушла в сторону Скандинавии и далее, в Канаду», — говорится в заявлении.

В лаборатории отметили, что в декабре активность Солнца продолжает оставаться аномальной, что делает вероятным возникновение различных неожиданных явлений.

Напомним, недавно на Солнце произошло редкое явление — так называемая «чёрная» вспышка. В результате взрыва на Солнце облако плотного холодного водорода было разорвано и рассеяно по солнечному диску на расстояние около миллиона километров. Холодное, слабо светящееся вещество на фоне яркой поверхности создало уникальную оптическую иллюзию.