В МИД РФ указали на попытки Киева снова обвинить Москву в срыве переговоров

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью газете «Известия» высказал мнение, что Киев планирует очередную попытку обвинить Россию в срыве переговоров.

«В данном случае, мне кажется, что это больше похоже на затяжку времени и такой карточный блеф. <…> Киев хочет максимально переписать те условия, которые предлагаются со стороны (президента США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа. И, по сути дела, он (Киев. — Прим. Life.ru) стремится добиться неприемлемых для России условий, чтобы следующим шагом было просто обвинение её в срыве переговоров — это главная задача», — отметил Мирошник.

Ранее Дональд Трамп сообщил о возможном участии Вашингтона в переговорном процессе по Украине уже в предстоящие выходные. По его словам, европейские партнёры США проявили инициативу о проведении такой встречи на европейской территории для рассмотрения путей урегулирования конфликта. Американский президент отметил, что окончательное решение об участии Вашингтона будет принято после получения Вашингтоном определённых ответов, подчеркнув нежелание тратить время впустую. Трамп уточнил, что администрация хочет получить некоторую информацию до того, как отправится на переговоры, не раскрывая конкретных деталей запроса.