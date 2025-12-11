Объём наличных на руках у россиян достиг 16,4 триллиона рублей

В октябре объём рублевой наличности в обращении среди населения составил 16,4 триллиона рублей, что является самым высоким показателем с конца осени 2023 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

Рост составил 122,9 миллиарда рублей или 0,8% за месяц. Ранее рублёвая наличность превышала этот уровень только в конце осени 2023 года, когда достигла 16,5 триллиона рублей. В то же время объём наличной иностранной валюты снизился на 1,7% — до 7,7 триллиона рублей. В долларовом эквиваленте объём валюты вырос с 94,1 до 94,9 миллиарда долларов из-за укрепления рубля.

По оценке старшего директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, текущий уровень наличности соответствует примерно 7,7–7,8% ВВП, что близко к исторической норме.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о введении с 2026 года запрета на бесконтрольный вывоз из страны наличных российских рублей и золота в слитках. По его словам, мероприятия в рамках плана по так называемому «обелению» экономики направлены на ужесточение ответственности за нарушения, совершенствование законодательства и введение новых норм регулирования. План сфокусирован на шести проблемных секторах.