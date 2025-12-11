Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

11 декабря, 03:44

Ким Чен Ын выразил соболезнования РФ из-за смерти Мацегоры, посетив посольство

Обложка © Life.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил посольство России в Пхеньяне 10 декабря, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью главы дипломатической миссии РФ Александра Мацегоры. Информацию об этом распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын возложил букет цветов в память о главе дипломатической миссии, который, по его словам, отдал свою жизнь укреплению корейско-российской дружбы. Лидер КНДР встретился с родственниками Мацегоры и сотрудниками посольства. Ким Чен Ын подчеркнул, что Мацегора внёс особый вклад в развитие отношений между двумя странами, назвав его близким другом и товарищем.

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что Мацегора был способным дипломатом, внесшим особый вклад в историю корейско-российских дружественных отношений, и был близким другом и товарищем, память о котором навсегда останется в сердцах корейского народа», — подчеркнули в ЦТАК.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что связи между двумя странами будут укрепляться.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, выразив соболезнования в связи с кончиной российского посла в КНДР Александра Мацегоры. В телеграмме Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования посольству РФ в связи со смертью Мацегоры. Напомним, глава российской дипмиссии в Пхеньяне скончался на 71-м году жизни 6 декабря. Мацегора окончил МГИМО и был назначен послом в Северной Корее в 2014 году.

