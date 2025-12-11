Бойцы ВДВ, лишившись оружия из-за дрона, захватили трофейное и уничтожили врага
Во время зачистки лесополосы у населённого пункта Олешня в Курской области бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ лишились рации и автоматов из-за атаки FPV-дрона. Несмотря на это, они продолжили выполнять задачу, захватили блиндаж и уничтожили противника. Об этом ТАСС рассказал стрелок бригады с позывным Мартин.
«Нужно было зачистить лесополосу, мы спешились в двойке. Был туман. Не дойдя метров 300-400 до блиндажа с противником, нас атаковал «ждун» — FPV-дрон на оптоволокне, который сидел и ждал. Из-за удара оптоволокна у нас были выведены из строя оба автомата и рация. Мы приняли одно для себя решение — пойти дальше и выполнить задачу до конца. В итоге были ликвидированы четверо украинских боевиков», — поделился военнослужащий.
Боец добавил, что, обнаружив у блиндажа гранаты на телах ранее убитых солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), его группа забросала ими укрепление противника, выполнив задачу, после чего закрепилась на позиции.
Мартин, уроженец Ярославской области, был представлен к государственной награде — ордену Мужества — за совершённый подвиг.
Ранее стало известно о сотом за время СВО случае боевого использования ФАБ-3000. Очередной боеприпас с модулем планирования и коррекции был сброшен по пункту временной дислокации бойцов 38-й бригады морской пехоты ВСУ в Димитрове в ДНР (украинское название — Мирноград). Перед атакой ВКС делали короткую паузу, сообщая, что она давала украинским военнослужащим возможность сдаться. Некоторые, по их словам, действительно воспользовались этим вариантом. По тем, кто не принял предложение, атаки возобновили.
