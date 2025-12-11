Путин в Индии
11 декабря, 03:30

NASA потеряло связь с орбитальной станцией MAVEN на Марсе

Неделю назад космический аппарат NASA MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), изучающий атмосферу Марса, перестал передавать данные на Землю после выхода за тёмную сторону планеты. Как сообщили в пресс-службе космического агентства, специалисты проводят проверку оборудования и анализируют возможные причины сбоя.

«Телеметрические данные с MAVEN показывали, что все подсистемы работали нормально, прежде чем он вышел на орбиту за Красной планетой. После того как космический аппарат вышел из-за Марса, сеть NASA Deep Space Network не наблюдала сигнала. Команды космического аппарата и операторов исследуют аномалию, чтобы решить эту ситуацию», — говорится в сообщении.

Аппарат, запущенный в 2013 году и вышедший на орбиту в 2014-м, изучает верхние слои марсианской атмосферы, ионосферу и влияние солнечного ветра. Результаты помогают понять, как Марс теряет атмосферу и как меняется его климат, а также служат для ретрансляции связи с марсоходами на поверхности. В прошлом году MAVEN отметил десятилетие работы на орбите.

Ранее космический телескоп Hubble снова уловил межзвездный объект 3I/ATLAS, предоставив NASA новые, более детальные данные о его движении. 30 ноября прибор Wide Field Camera 3 зафиксировал 3I/ATLAS на дистанции примерно 286 млн км, отслеживая его перемещение в реальном времени. Ожидается, что 19 декабря 3I/ATLAS подойдёт к Земле на минимальное расстояние около 270 млн км, после чего начнёт удаляться.

