Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» намерены дать показания в суде
Обложка © Life.ru
Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» планируют выступить в суде с показаниями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Как сообщил источник агентства, одному из участников предложили зачитать ранее данные на предварительном следствии показания, однако он отказался и заявил о намерении выступить самостоятельно. Выступать будут все 19 фигурантов 15 декабря во 2-м Западном окружном военном суде.
Ранее Life.ru писал, что во время заседания 15 числа военный суд начнёт допрос 19 человек, проходящих по делу о теракте в качестве обвиняемых. В среду, 10 декабря, сторона обвинения завершила представление своих доказательств в судебном процессе.
