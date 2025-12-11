Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» намерены дать показания в суде

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» планируют выступить в суде с показаниями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как сообщил источник агентства, одному из участников предложили зачитать ранее данные на предварительном следствии показания, однако он отказался и заявил о намерении выступить самостоятельно. Выступать будут все 19 фигурантов 15 декабря во 2-м Западном окружном военном суде.

Ранее Life.ru писал, что во время заседания 15 числа военный суд начнёт допрос 19 человек, проходящих по делу о теракте в качестве обвиняемых. В среду, 10 декабря, сторона обвинения завершила представление своих доказательств в судебном процессе.