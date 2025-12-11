Белый дом открыл сайт по продаже «золотой карты Трампа»

Новый правительственный сайт США, посвящённый оформлению так называемой «золотой карты», предлагает обеспеченным иностранцам постоянный вид на жительство за один миллион долларов. Подача заявки требует внесения невозвратного сбора в размере 15 тысяч долларов, который удерживается даже в случае отказа.

«Золотая карта Трампа» использует соответствующую цветовую гамму и символику: изображение президента США, белоголового орлана, Статуи Свободы и государственного флага. Программа позиционируется как доступная для любого заинтересованного лица.

Согласно информации на сайте, после проверки данных и внесения миллионного взноса резидентство предоставляется в рекордно короткие сроки. В процессе оформления требуется предоставить личные и финансовые сведения. В пояснениях указано, что карта может быть аннулирована, например, по соображениям национальной безопасности.

Невозвратный сбор в 15 тысяч долларов за рассмотрение заявки классифицируется как пожертвование. Представители власти обещают, что процедура согласования займёт несколько недель.

Также анонсируется скорая возможность оформить «платиновую карту» за взнос в пять миллионов долларов, которая позволит проживать в США до 270 дней в году без налоговых обязательств.

Ранее Дональд Трамп представил дизайн «золотой карты», которая позволит состоятельным иностранным инвесторам получить гражданство Америки. В четверг, 3 апреля, республиканец продемонстрировал её первый образец журналистам на борту №1 (Air Force One).