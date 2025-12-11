Гросси рассказал, почему МАГАТЭ не называет виновного в ударах по ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пояснил причины, по которым агентство воздерживается от публичного определения стороны, ответственной за удары по Запорожской атомной электростанции. Об этом пишет РИА «Новости».

Гросси заявил, что ему известно о критике с обеих сторон, поскольку он публично не называет виновных в атаках на атомную станцию.

«Я неоднократно говорил, что для такого агентства, как МАГАТЭ, которое по своей сути является структурой аудиторов и инспекторов, мы могли бы пойти на такие шаги, если бы имели возможность проводить полностью независимые оценки, включая отбор и независимый анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов, которые позволили бы сделать вывод», — отметил он, добавив, что такой возможности у МАГАТЭ нет.

Гросси подчеркнул, что понимает соображения безопасности, из-за которых инспекторов иногда не пускают на место сразу. Однако он отметил, что осмотр обломков с задержкой в сутки или более с точки зрения экспертизы ставит под сомнение сохранность улик, которые уже могли быть изменены.

Ранее в районе города Энергодара, расположенного в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, было зафиксировано около десяти обстрелов. Атаки велись с применением ствольной артиллерии, миномётов и беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на регулярные обстрелы прилегающих территорий, радиационная обстановка на самой ЗАЭС остаётся стабильной и полностью контролируемой. На станции продолжает работать миссия МАГАТЭ, которая проводит мониторинг и оценку ситуации. Персонал ЗАЭС выполняет все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности объекта, демонстрируя высокую стойкость и профессионализм.