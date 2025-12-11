В Иркутской области мужчина по указанию телефонных мошенников поджёг подстанцию

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге трансформаторной подстанции. Об этом проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Его действия привели к обесточиванию 17 жилых домов и двух социальных объектов в микрорайоне Юбилейный.

Мошенники толкнули молодого человека на поджог в Иркутской области. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в результате возгорания трансформаторной подстанции в микрорайоне Юбилейный обесточены 17 многоквартирных домов и 2 социально значимых объекта. <...> Спустя несколько часов подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Выяснилось, что 22-летний местный житель совершил поджог по указанию телефонных мошенников», — написала Волк.

Представитель МВД добавила, что задержанный снимал процесс поджога на видео. Главным следственным управлением ГУМВД России по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый заключён под стражу.

Ране житель Сахалинской области был задержан на Камчатке по подозрению в подготовке к поджогу автозаправочной станции. Региональное УФСБ установило, что злоумышленники склонили мужчину к совершению преступления после того, как он стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму денег. Ему предложили поджог, чтобы скрыть факт финансирования Украины и вернуть украденные деньги.