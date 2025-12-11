В российских силовых структурах сообщили, что командир 116-й отдельной бригады теробороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) своим некорректным поведением спровоцировал сердечный приступ у военнослужащей. Инцидент произошёл на сумском направлении, пишет РИА «Новости».

«На командном пункте 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны командир бригады полковник Максим Литвиненко своим неуважительным отношением довёл до сердечного приступа военнослужащую-женщину делопроизводителя службы вооружения и логистики. Она скончалась в госпитале», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина выполняла обязанности делопроизводителя службы вооружения и логистики. После случившегося она была доставлена в госпиталь, где скончалась.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на больницу, расположенную в Алёшках Херсонской области, погибли трое работников медицинского учреждения. Губернатор региона Владимир Сальдо проинформировал, что два человека получили ранения, среди них — женщина. Здание больницы получило серьёзные повреждения. На месте происшествия оперативно прибыли экстренные службы, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.