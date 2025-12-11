Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 05:14

Комбриг ВСУ довёл военнослужащую до сердечного приступа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

В российских силовых структурах сообщили, что командир 116-й отдельной бригады теробороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) своим некорректным поведением спровоцировал сердечный приступ у военнослужащей. Инцидент произошёл на сумском направлении, пишет РИА «Новости».

«На командном пункте 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны командир бригады полковник Максим Литвиненко своим неуважительным отношением довёл до сердечного приступа военнослужащую-женщину делопроизводителя службы вооружения и логистики. Она скончалась в госпитале», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина выполняла обязанности делопроизводителя службы вооружения и логистики. После случившегося она была доставлена в госпиталь, где скончалась.

Новости СВО. ВСУ зажаты в Гуляйполе, Россия наступает в Константиновке и Дружковке, Зеленский обещает новости об окончании конфликта, 11 декабря
Новости СВО. ВСУ зажаты в Гуляйполе, Россия наступает в Константиновке и Дружковке, Зеленский обещает новости об окончании конфликта, 11 декабря

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на больницу, расположенную в Алёшках Херсонской области, погибли трое работников медицинского учреждения. Губернатор региона Владимир Сальдо проинформировал, что два человека получили ранения, среди них — женщина. Здание больницы получило серьёзные повреждения. На месте происшествия оперативно прибыли экстренные службы, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar