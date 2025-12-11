Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 05:56

Попытка продать российские компании Коломойского* за 4 млрд не увенчалась успехом

Игорь Коломойский*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Игорь Коломойский*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Попытка продать на открытых торгах две компании, изъятые у украинского олигарха Игоря Коломойского*, оказалась неудачной. Об этом сообщили РИА «Новости» в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (Росимущество).

В ведомстве уточнили, что аукцион признан несостоявшимся, и будут организованы новые торги, о которых объявят дополнительно. Росимущество ранее выставило единым лотом 100% уставного капитала ООО «Южгазэнерджи» и 100% акций ООО «Кейтеринг-Юг» с начальной ценой 3,968 миллиарда рублей.

«Торги признаны несостоявшимися. Будут организованы новые. Будет объявлено дополнительно», — рассказали представители организации.

Срок приёма заявок от потенциальных покупателей истёк 25 ноября текущего года, однако желающих приобрести активы по установленной цене не нашлось. Это первая попытка реализации имущества Коломойского* через государственные торги.

«Он идиот, а не главарь мафии»: Коломойский* намекнул на кукловодов, дёргающих за ниточки «кошелька» Зеленского
«Он идиот, а не главарь мафии»: Коломойский* намекнул на кукловодов, дёргающих за ниточки «кошелька» Зеленского

Кстати, Игорь Коломойский* ранее пообещал сделать во время судебного заседания некое «громкое заявление» об украинском бизнесмене Тимуре Миндиче — «кошельке Зеленского», однако рассмотрение дела опять перенесли, поскольку судья заболел. Многие считают, что процесс затягивают намеренно, поскольку Коломойский* обладает действительно неприятной для украинской верхушки информацией.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Игорь Коломойский
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar