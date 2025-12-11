Попытка продать на открытых торгах две компании, изъятые у украинского олигарха Игоря Коломойского*, оказалась неудачной. Об этом сообщили РИА «Новости» в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (Росимущество).

В ведомстве уточнили, что аукцион признан несостоявшимся, и будут организованы новые торги, о которых объявят дополнительно. Росимущество ранее выставило единым лотом 100% уставного капитала ООО «Южгазэнерджи» и 100% акций ООО «Кейтеринг-Юг» с начальной ценой 3,968 миллиарда рублей.

«Торги признаны несостоявшимися. Будут организованы новые. Будет объявлено дополнительно», — рассказали представители организации.

Срок приёма заявок от потенциальных покупателей истёк 25 ноября текущего года, однако желающих приобрести активы по установленной цене не нашлось. Это первая попытка реализации имущества Коломойского* через государственные торги.

Кстати, Игорь Коломойский* ранее пообещал сделать во время судебного заседания некое «громкое заявление» об украинском бизнесмене Тимуре Миндиче — «кошельке Зеленского», однако рассмотрение дела опять перенесли, поскольку судья заболел. Многие считают, что процесс затягивают намеренно, поскольку Коломойский* обладает действительно неприятной для украинской верхушки информацией.

