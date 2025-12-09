Коломойскому* опять не дали сделать обещанное им «громкое заявление»

Судебное заседание по делу олигарха Игоря Коломойского* вновь отложили, на этот раз из-за болезни судьи. Данное заявление сделал народный депутат Украины Алексей Гончаренко*, пишет «Страна.ua», отметив, что накануне процесс переносили из-за поломки машины конвоя.

Адвокаты бизнесмена заявили, что заседания срываются систематически уже четвёртую неделю подряд, не позволяя Коломойскому* попасть в зал суда. По их версии, власти намеренно затягивают процесс после того, как олигарх анонсировал намерение сделать важное заявление, касающееся предпринимателя Тимура Миндича, известного как «кошелёк» Владимира Зеленского.

Защита утверждает, что каждый раз называется новая причина для переноса — от технических неполадок до неявки прокуроров. Представители Коломойского* видят в этих действиях реальную цель — как можно дольше удерживать их подзащитного под стражей без рассмотрения дела по существу.

Ранее Игорь Коломойский* сделал заявление относительно громкого коррупционного скандала, связанного с Миндичем. Олигарх отрицает способность бизнесмена организовать масштабную коррупционную схему. По его словам, предприниматель не обладает достаточными интеллектуальными способностями для разработки столь сложной схемы. Настоящими организаторами являются совершенно другие люди.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.