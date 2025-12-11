Во Владимирской области обломки дрона ВСУ рухнули на крышу дома

На один из домов в Юрьев-Польском районе Владимирской области упали обломки украинского беспилотника. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Александр Авдеев.

Глава области сразу уточнил, что жители быстро покинули дом. Сейчас они эвакуировались в ПВЗ, их жизням ничего не угрожает.

«На одном из домов в населённом пункте Юрьев-Польского района обнаружены обломки БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Жители эвакуированы в пункт временного размещения. На месте работают оперативные службы»