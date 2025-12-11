Правительство РФ выступило против новых ограничений на пальмовое масло

Правительство Российской Федерации заявило, что действующее законодательство в достаточной мере регулирует вопросы безопасности пальмового масла и не требует дополнительного ужесточения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на мнение экспертов и профильных ведомств.

«Действующие и вводимые меры регулирования в достаточной мере закрывают вопрос контроля качества пальмового масла и не требуют ужесточения», — утверждает сотрудник центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский.

В ответ на инициативу Госдумы об ограничениях было отмечено отсутствие доказательств большего вреда пальмового масла для детей по сравнению с другими жирами. При этом с 1 января 2026 года вступит в силу новый ГОСТ, и использование этого продукта в детских учреждениях будет запрещено.

Масложировой союз России поддержал позицию правительства, отметив, что текущие требования к очистке и транспортировке обеспечивают безопасность без излишней бюрократии. В 2024 году импорт пальмового масла в Россию составил 795 тысяч тонн, основным поставщиком является Индонезия.

Как уже писал Life.ru, в Госдуме был принят проект обращения к главе Правительства РФ с предложением ограничить использование пальмового масла в производстве продуктов. Также депутаты предложили программы по развитию молочного и мясного животноводства в нашей стране.