11 декабря, 06:58

Истекающий кровью боец ВС РФ снял на видео ликвидацию забрёдших в его укрытие ВСУшников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88

На Купянском направлении тяжелораненый российский военнослужащий, укрываясь в доме, уничтожил двух бойцов ВСУ, которые вбежали в то же здание. Об этом героическом эпизоде рассказал SHOT, опубликовав снятые нашим солдатом тяжёлые кадры.

Засада бойца ВС РФ. Видео © Telegram / SHOT

Бой произошёл в районе села Колесниковка, в 14 километрах от Купянска. Российский боец получил серьёзное ранение ноги, а его спину изрешетили осколки разорвавшегося снаряда. Истекая кровью, он нашёл укрытие в одном из домов и ожидал эвакуации. В этот момент по рации поступило сообщение о двух украинских военных, которые, скрываясь от российского беспилотника, забежали в то же самое строение.

Российский военный собрал все оставшиеся у него силы, устроил засаду и ликвидировал обоих противников из своего автомата. Вскоре после этого сослуживцы вытащили его с поля боя. В настоящее время солдат лечится в госпитале, его жизни больше ничего не угрожает.

Сырский заявил, что Красноармейск не освобождён ВС РФ, а Димитров не окружён
Ранее Life.ru рассказывал, как российский военнослужащий отвлёк на себя вражеский беспилотник и сбил его из автомата с расстояния в 50 метров. Дрон ВСУ намеревался влететь в самоходное орудие 2С23 «Нона-СВК». В итоге артиллеристы перегурппировались без потерь.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

