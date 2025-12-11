38-летний мужчина после удаления одного органа назвал симптом рака, который долго скрывал

В 90% случаев рак мочевого пузыря будет связан с курением. Один мужчина с 17-летним стажем курильщика пришёл с таким заболеванием к врачу всего в 38 лет. Об этом рассказал в Телеграм-канале хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

38-летний мужчина с 17-летним стажем курения обратился за помощью, когда заболевание уже перешло в инвазивную стадию. Всё началось с появления крови в моче, но пациент долго откладывал визит к врачу. В результате ему удалили мочевой пузырь, а плановая операция по созданию искусственного аналога из кишечника была осложнена гнойным пиелонефритом.

«Мне исполнилось 38, надеюсь ещё пожить», — сказал пациент.

Врач отметил, что в 90% случаев рак мочевого пузыря связан с курением, и болезнь может проявиться спустя много лет после начала вредной привычки, когда человеку кажется, что с ним всё в порядке.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские учёные из центра имени Гамалеи изготовили первые три серии вакцины против онкологических заболеваний на основе мРНК-технологии. Теперь эти лекарства могут применять на заболевших пациентов.