Российские военные нанесли точный удар по боевикам «Русского добровольческого корпуса»* (РДК), которые пытались перейти в контратаку под Красноармейском в ДНР. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

«Под Красноармейском наши операторы БПЛА уничтожили группу боевиков РДК, которые намеревались контратаковать наши позиции», — подчеркнул он в беседе с TAСС. По его словам, украинские солдаты хотели провести операцию тайно, но попались нашей разведке, после чего по ним был произведён удар.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали в ДНР чернокожего наёмника, у которого были обнаружены экстремистские символы. Причём на месте боя нашли тела нескольких предполагаемых иностранцев.

