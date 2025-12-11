Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 07:18

Отряд боевиков РДК* пошёл в контратаку под Красноармейском и сгинул под огнём ВС РФ

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные нанесли точный удар по боевикам «Русского добровольческого корпуса»* (РДК), которые пытались перейти в контратаку под Красноармейском в ДНР. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

«Под Красноармейском наши операторы БПЛА уничтожили группу боевиков РДК, которые намеревались контратаковать наши позиции», — подчеркнул он в беседе с TAСС. По его словам, украинские солдаты хотели провести операцию тайно, но попались нашей разведке, после чего по ним был произведён удар.

Истекающий кровью боец ВС РФ снял на видео ликвидацию забредших в его укрытие ВСУшников
Истекающий кровью боец ВС РФ снял на видео ликвидацию забредших в его укрытие ВСУшников

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали в ДНР чернокожего наёмника, у которого были обнаружены экстремистские символы. Причём на месте боя нашли тела нескольких предполагаемых иностранцев.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Запрещённая в России террористическая организация.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar