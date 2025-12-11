Ещё три беспилотника ВСУ сбили при попытке атаковать Москву

В результате оперативных действий ПВО уничтожены ещё три БПЛА, которые направлялись в сторону столицы России. Инцидент произошёл в утренние часы, когда дроны заметили над пригородами Москвы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

По предварительной информации, все три беспилотника были сбиты до того, как они смогли достичь своей цели. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые оценивают ситуацию и проводят необходимые меры по обеспечению безопасности.

«Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Официальных сообщений о возможных пострадавших или ущербе от падения обломков на данный момоент нет. Власти Москвы призывают граждан сохранять спокойствие и следить за новостями из официальных источников.

Ранее Министерство обороны России сообщило о самой масштабной ночной атаке украинских беспилотников со стороны ВСУ за последнее время. В период с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 287 дронов самолётного типа, которые были направлены на территорию России. Наибольшее количество БПЛА сбили над Брянской областью — 118.