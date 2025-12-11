Аэропорт Внуково снова закрыли из-за атаки БПЛА

Аэропорт Внуково временно ограничил приём и выпуск воздушных судов, предположительно, из-за атаки БПЛА. В Росавиации подчеркнули, что мера введена исключительно для обеспечения безопасности полётов.

Только в 7:59 ведомство сообщало о снятии предыдущих ограничений в этом же аэропорту — воздушная обстановка остаётся нестабильной, из-за чего режимы работы могут оперативно меняться.