Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 07:02

Аэропорт Внуково снова закрыли из-за атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аэропорт Внуково временно ограничил приём и выпуск воздушных судов, предположительно, из-за атаки БПЛА. В Росавиации подчеркнули, что мера введена исключительно для обеспечения безопасности полётов.

Только в 7:59 ведомство сообщало о снятии предыдущих ограничений в этом же аэропорту — воздушная обстановка остаётся нестабильной, из-за чего режимы работы могут оперативно меняться.

Массированная атака на Москву сорвала 378 рейсов, самолёты экстренно сажали даже в Польше и Грузии
Массированная атака на Москву сорвала 378 рейсов, самолёты экстренно сажали даже в Польше и Грузии

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО за ночь сбила 32 беспилотника. Из-за временных ограничений воздушное пространство столичного авиаузла частично закрывали, что и привело к массовым сбоям в расписании. Утром Росавиация проинформировала, что ограничения на прилёт и вылет воздушных судов сняты, и аэропорты возвращаются к штатной работе.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar