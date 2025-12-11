Аэропорт Внуково снова закрыли из-за атаки БПЛА
Обложка © Life.ru
Аэропорт Внуково временно ограничил приём и выпуск воздушных судов, предположительно, из-за атаки БПЛА. В Росавиации подчеркнули, что мера введена исключительно для обеспечения безопасности полётов.
Только в 7:59 ведомство сообщало о снятии предыдущих ограничений в этом же аэропорту — воздушная обстановка остаётся нестабильной, из-за чего режимы работы могут оперативно меняться.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО за ночь сбила 32 беспилотника. Из-за временных ограничений воздушное пространство столичного авиаузла частично закрывали, что и привело к массовым сбоям в расписании. Утром Росавиация проинформировала, что ограничения на прилёт и вылет воздушных судов сняты, и аэропорты возвращаются к штатной работе.
