Украинцы взяли в заложники сотрудников ДТЭК из-за отключений света в Днепре

В украинском городе Днепр жители задержали работников энергетической компании ДТЭК, которые не принимают никаких мер к восстановлению подачи электричества в дома. Об этом пишет издание «Страна.ua». Сотрудники буквально взяты в заложники.

По словам горожан, им приходится сидеть без света даже после его «включения» по графику, ДТЭК не занимается ремонтом, а просто «перекидывает дома с фазы на фазу». В итоге сейчас сразу несколько многоэтажек в Днепре оказались обесточены. Разъярённые жильцы вышли на улицу и силой удерживают приехавших на место сотрудников ДТЭК. По их мнению, делом должна заняться полиция и привлечь электриков к ответственности.

«По графику семь часов света нет, а 3,5 часа есть, но по сути света нет и эти 3,5 часа», — рассказали жильцы журналистам.

Ранее в родном городе Владимира Зеленского — Кривом Роге — начались протесты жителей, недовольных частыми и продолжительными отключениями электроэнергии. Участники акции заявляют о несправедливом распределении нагрузки по графику и требуют от властей немедленно навести порядок в этом вопросе.