Финансист призвал россиян избавиться от долларов до конца 2025 года

В России стало невыгодно держать сбережения в иностранной валюте, так как сейчас рублёвые депозиты показывают высокую доходность и рубль очень стабилен. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.

«Сейчас курс рубля остаётся стабильным под влиянием высокой ключевой ставки и низкой доли импорта. Крупные банки продолжают предлагать достаточно высокие ставки по краткосрочным и среднесрочным рублёвым депозитам. Поэтому стоит рассмотреть вариант открытия рублёвого депозита на хороших условиях», — пояснила она.

Открыть вклад в долларах в российских банках можно только под очень низкий процент — от 1,5% до 3% годовых, что очень невыгодно для инвесторов. На этом фоне наиболее привлекательно выглядят рублёвые инструменты. По мнению Горбуновой, есть смысл избавиться от валютных накоплений и перевести сбережения в рубли на банковский депозит.

Покупка доллара выгодна в одном случае, если гражданин намеревается в ближайшее время поехать за границу, отметила аналитик. По её утверждению, до конца 2025 года рубль укрепится ещё больше, поэтому лучше приобретать валюту постепенно, частями. А вот прогнозы на следующий год пока что туманны. Горбунова полагает, что рубль может сдать позиции, если ключевая ставка снизится.

Ранее сообщалось, что в октябре объём рублевой наличности в обращении среди населения составил 16,4 триллиона рублей, что является самым высоким показателем с конца осени 2023 года. По оценке старшего директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, текущий уровень наличности соответствует примерно 7,7–7,8% ВВП, что близко к исторической норме.