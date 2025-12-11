Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 08:44

Финансист призвал россиян избавиться от долларов до конца 2025 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России стало невыгодно держать сбережения в иностранной валюте, так как сейчас рублёвые депозиты показывают высокую доходность и рубль очень стабилен. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.

«Сейчас курс рубля остаётся стабильным под влиянием высокой ключевой ставки и низкой доли импорта. Крупные банки продолжают предлагать достаточно высокие ставки по краткосрочным и среднесрочным рублёвым депозитам. Поэтому стоит рассмотреть вариант открытия рублёвого депозита на хороших условиях», — пояснила она.

Открыть вклад в долларах в российских банках можно только под очень низкий процент — от 1,5% до 3% годовых, что очень невыгодно для инвесторов. На этом фоне наиболее привлекательно выглядят рублёвые инструменты. По мнению Горбуновой, есть смысл избавиться от валютных накоплений и перевести сбережения в рубли на банковский депозит.

Покупка доллара выгодна в одном случае, если гражданин намеревается в ближайшее время поехать за границу, отметила аналитик. По её утверждению, до конца 2025 года рубль укрепится ещё больше, поэтому лучше приобретать валюту постепенно, частями. А вот прогнозы на следующий год пока что туманны. Горбунова полагает, что рубль может сдать позиции, если ключевая ставка снизится.

Появились нюансы при покупке долларов. Как обменять валюту по выгодному курсу без переплаты
Появились нюансы при покупке долларов. Как обменять валюту по выгодному курсу без переплаты

Ранее сообщалось, что в октябре объём рублевой наличности в обращении среди населения составил 16,4 триллиона рублей, что является самым высоким показателем с конца осени 2023 года. По оценке старшего директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, текущий уровень наличности соответствует примерно 7,7–7,8% ВВП, что близко к исторической норме.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar