Решение о начале специальной военной операции было принято после того, как Россия убедилась, что Запад дал Киеву полную свободу действий для ведения боевых действий против Донбасса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

«Только тогда у нас не осталось иного выбора, кроме как начать специальную военную операцию для защиты населения юго-востока Украины», — сказал российский министр в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

Он добавил, что эта мера стала ответом на политику киевского режима, который, объявил «нелюдями, существами и террористами» всех жителей Донбасса.

Ранее Life.ru рассказал, что президент России Владимир Путин смог убедить американского лидера Дональда Трампа принять ключевое требование РФ по Украине и заставить Владимира Зеленского замолчать о ходе любых переговоров.