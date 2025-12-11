Лавров: Путин и Уиткофф полностью урегулировали недоразумения между РФ и США

Недавняя встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа позволила убрать все разногласия, возникшие после паузы в контактах между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

«Это очень-очень важный результат, потому что была после Анкориджа определенная пауза. Теперь здесь, в наших переговорах с американцами по украинской проблеме, я лично считаю, что недоразумения, недопонимания были устранены», — заявил он.

По словам министра иностранных дел, итоги беседы Путина и Уиткоффа подтвердили анкориджские договорённости, которые до этого оказались под вопросом из-за паузы в контактах между сторонами. Лавров отметил, что после диалога в Кремле Москва и Вашингтон вновь выровняли позиции по украинскому вопросу, а прежние разночтения были полностью сняты.

Ранее сообщалось, что на встрече в Кремле 2 декабря Владимир Путин, Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обсуждали территориальные вопросы, несколько американских документов по урегулированию и возможные условия для проведения будущей встречи российского и американского лидеров. Подробнее читайте в материале Life.ru.