Певица Анита Цой рассказала, как «превратилась» в покемона из-за форс-мажора

Забытые перед выступлением костюмы однажды вынудили народную артистку России Аниту Цой и её коллектив импровизировать прямо на новогодних гастролях. Для звезды, как она призналась в беседе с Общественной Службой Новостей, подобная забывчивость — настоящая катастрофа, ведь сценические наряды всегда шьются индивидуально.

«Мы, в общем, долго думали, а потом нам сообщили, что на территории, где должен состояться концерт, есть ростовые костюмы покемонов. Мы даже очень обрадовались и надели их», — призналась Цой.

С тех пор певица стала намного внимательнее относиться к сборам в дорогу. Она заявила, что теперь перед отправлением в тур первым делом тщательно проверяет наличие всех костюмов в багаже и лишь после этого спокойно едет на выступления.

Ранее Анита Цой рассказала, что уже более 30 лет выращивает на даче различные овощи, фрукты и ягоды. У неё есть множество семейных рецептов. Так, друзья и коллеги очень ценят вишнёвый компот, который готовит звезда. Также она делает варенье из малины.