Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 09:25

Певица Анита Цой рассказала, как «превратилась» в покемона из-за форс-мажора

Анита Цой. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Анита Цой. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Забытые перед выступлением костюмы однажды вынудили народную артистку России Аниту Цой и её коллектив импровизировать прямо на новогодних гастролях. Для звезды, как она призналась в беседе с Общественной Службой Новостей, подобная забывчивость — настоящая катастрофа, ведь сценические наряды всегда шьются индивидуально.

«Мы, в общем, долго думали, а потом нам сообщили, что на территории, где должен состояться концерт, есть ростовые костюмы покемонов. Мы даже очень обрадовались и надели их», — призналась Цой.

С тех пор певица стала намного внимательнее относиться к сборам в дорогу. Она заявила, что теперь перед отправлением в тур первым делом тщательно проверяет наличие всех костюмов в багаже и лишь после этого спокойно едет на выступления.

«Нужна забота, а не секс»: Анита Цой ищет для Дмитрия Диброва зрелую кореянку
«Нужна забота, а не секс»: Анита Цой ищет для Дмитрия Диброва зрелую кореянку

Ранее Анита Цой рассказала, что уже более 30 лет выращивает на даче различные овощи, фрукты и ягоды. У неё есть множество семейных рецептов. Так, друзья и коллеги очень ценят вишнёвый компот, который готовит звезда. Также она делает варенье из малины.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Анита Цой
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar