11 декабря, 09:37

Гусев сообщил о полном восстановлении электро- и теплоснабжения в Воронеже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

В Воронеже оперативно восстановили электричество и тепло после атак ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В Воронеже обломками была повреждена линия электропередачи, что привело к временным локальным отключениям электричества и частичному нарушению теплоснабжения в левобережной части Воронежа. Электро- и теплоснабжение уже восстановлено», — написал он.

Гусев уточнил, что вечером 10 декабря и последующей ночью над городом и несколькими районами области расчёты ПВО обнаружили и ликвидировали семь беспилотников и одну скоростную воздушную цель. От их обломков пострадали сети электроснабжения, а также административное здание и остекление нескольких жилых домов. В одном из них оказался повреждён лифт. Из 80 эвакуированных в пунктах временного размещения остаются 13 человек, остальные вернулись к родственникам.

На юге региона ударом повредило промышленный объект, а в другом районе обломки вновь задели линию электропередачи, временно оставив две улицы без света. В одном домовладении выбило стёкла и повредило пристройку с гаражом. Губернатор добавил, что в области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что в пунктах временного размещения в Воронеже находились 17 человек, включая четырёх несовершеннолетних, которых переселили туда после падения обломков беспилотника. В левобережной части несколько многоэтажек получили повреждения, однако обошлось без жертв и пострадавших.

