Лавров объявил о готовности России «хоть сейчас» ответить на решение Европы воевать

Россия активно следит за настроениями в Европе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава ведомства отметил, что на континенте сейчас «царит милитаристский угар». При этом, если европейские страны предпримут военные действия, Россия ответит незамедлительно.

«С той стороны царит откровенно милитаристский угар. И, как сказал наш президент [РФ Владимир Путин], если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас», — указал Лавров во время выступления на посольском круглом столе по вопросам Украины.

Напомним, что Владимир Путин заявил об отсутствии у России намерений нападать на страны Европы. При этом он отметил готовность дать незамедлительный и жёсткий отпор, если инициатива будет со стороны ЕС. Президент выразил уверенность, что в этом вопросе не должно оставаться никаких сомнений. Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать это заявление российского лидера.