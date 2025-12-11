Ушедший в виноделие Макаревич* прикрыл последний бизнес в России

Известный музыкант и солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич* принял решение прекратить свою деятельность в России, закрыв последнюю компанию, связанную с брендом «Смак». Суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и прекратил охрану товарного знака «Смак», что стало решающим фактором для завершения бизнеса.

По данным Telegram-канала Mash, компания «Тот самый Смак», совладельцем которой был Макаревич*, занималась защитой товарных знаков и восстановлением старых выпусков популярной телепередачи. Планы по возрождению шоу в 2025 году с одним из продюсеров старых выпусков не увенчались успехом. Последний раз передачу «Смак» вёл Иван Ургант, но она была закрыта в 2018 году.

Финансовое положение компании оставляло желать лучшего: в 2022 году она закончила с убытком в 100 тысяч рублей, в 2023-м заработала лишь 150 тысяч, а в 2024-м снова ушла в минус на 63 тысячи рублей. На компанию были зарегистрированы три товарных знака, однако недавнее судебное решение поставило крест на их охране.

Ранее сообщалось, что музыкант Макаревич*, покинувший Россию, и его супруга Эйнат Кляйн занимаются производством и продажей вина из винограда, выращенного на оккупированных Израилем палестинских территориях. Виноград для их продукции собирают в районе израильского поселения Бейт-Эль на Западном берегу Иордана.

