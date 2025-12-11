Песков: Россия будет добиваться освобождения археолога Бутягина, задержанного в Польше

Дипломаты будут добиваться освобождения российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное всё-таки — добиться сейчас освобождения этого российского гражданина», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что россиянам сейчас не стоит посещать Польшу из-за оголтелого беззакония и русофобии Варшавы.

Напомним, в Польше задержали российского учёного и представителя Эрмитажа Александра Бутягина из-за раскопок в Крыму. Украина обвинила его в «уничтожении объектов культурного наследия» полуострова и намерена требовать экстрадиции. Адвокат уже подал апелляцию на решение польского суда об аресте археолога.