Российские военные взяли в плен украинского бойца, который был то ли под алкоголем, то ли под наркотиками и нёс «всякую ахинею». Случай произошёл на Константиновском направлении. Но как рассказал РИА «Новости» стрелок 10-го гвардейского полка группировки «Юг» с позывным Волк подобные ситуации с невменяемыми солдатами противника стали происходит очень часто.

«Бывало, что националисты под наркотиками или под чем-то гуляли в нашу сторону — шли невменяемые, шатаясь. Мы их отлавливали, забирали к себе, в плен брали. Один был вообще невменяемый — нёс всякую ахинею. Мы его передали командирам, дальше уже (они — прим. Life.ru) работали с ним», — пояснил военный РФ.

Ранее в ходе освобождения Остаповского в Днепропетровской области бойцы группировки «Восток» взяли в плен двух военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Солдаты противника выкинули оружие в окно, заявив о сдаче в плен. Во время допроса пленные заявили, что не желали воевать и были принудительно доставлены на передовую.