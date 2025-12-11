После назначения Сергея Лысака руководителем Одесской городской военной администрации в городе заметно выросло число приезжих из западных регионов Украины. По словам местных жителей, многие из них ведут себя вызывающе и позволяют себе резкие высказывания в адрес одесситов, в том числе в общественном транспорте.

Одесситка, с которой пообщалось РИА Новости, рассказала, что нередко слышит характерный западноукраинский акцент и становится свидетелем конфликтов — приезжие, по её словам, могут грубо обращаться к водителям маршруток и делать им замечания на украинском языке.

«Маршрутка сидит молча. Люди просто запуганы», — добавила она.

После событий 2014 года украинские власти последовательно ограничивают использование русского языка и символов русской культуры. В 2019 году Верховная рада приняла закон, обязывающий использовать украинский язык практически во всех публичных сферах, что усилило напряжённость между жителями юго-востока страны и выходцами из западных областей.