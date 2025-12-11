«Люди запуганы»: одесситы описали гнетущую атмосферу в городе после смены мэра
Одесситы жалуются на наплыв и грубость приезжих из западных областей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Dmytro Golovchenko
После назначения Сергея Лысака руководителем Одесской городской военной администрации в городе заметно выросло число приезжих из западных регионов Украины. По словам местных жителей, многие из них ведут себя вызывающе и позволяют себе резкие высказывания в адрес одесситов, в том числе в общественном транспорте.
Одесситка, с которой пообщалось РИА Новости, рассказала, что нередко слышит характерный западноукраинский акцент и становится свидетелем конфликтов — приезжие, по её словам, могут грубо обращаться к водителям маршруток и делать им замечания на украинском языке.
«Маршрутка сидит молча. Люди просто запуганы», — добавила она.
Напомним, в октябре Владимир Зеленский лишил тогдашнего мэра Геннадия Труханова украинского гражданства. Позже Лысак, ранее руководивший Днепропетровской областной военной администрацией, был назначен главой Одесской городской ВА.
После событий 2014 года украинские власти последовательно ограничивают использование русского языка и символов русской культуры. В 2019 году Верховная рада приняла закон, обязывающий использовать украинский язык практически во всех публичных сферах, что усилило напряжённость между жителями юго-востока страны и выходцами из западных областей.
