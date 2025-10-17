«Будет террор»: В Одессе высказались о новом главе военной администрации Лысаке

В Одессе местные жители выражают серьёзные опасения относительно деятельности недавно назначенного главы городской военной администрации Сергея Лысака. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила одна из жительниц города, пожелавшая сохранить анонимность.

По её словам, новая администрация начнёт активные поиски пророссийских подпольщиков, что может привести к массовым преследованиям граждан. Женщина убеждена, что в городе существует разветвлённое подпольное движение, и действия новых властей будут направлены на его подавление.

«Будет просто террор. Я так думаю, что этот СБУшник днепровский, он нацист, и тут начнут искать коллаборационистов, и начнут качать подполье, а здесь очень, очень сильное подполье в Одессе, это все знают», — сказала собеседница агентства.

Напомним, что во вторник Владимир Зеленский принял решение о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Глава государства также анонсировал скорое введение в городе военной городской администрации и назначение её руководителя. На эту должность был назначен Сергей Лысак, ранее возглавлявший Днепропетровскую областную военную администрацию с февраля 2023 года. Геннадий Труханов выразил намерение оспорить решение о лишении его гражданства в судебном порядке и подчеркнул, что не планирует покидать Украину и Одессу. Ранее он упоминал о возможном лишении его гражданства со стороны украинских властей из-за предполагаемого наличия российского паспорта, однако сам Труханов отрицает наличие гражданства Российской Федерации.